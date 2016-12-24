الاتحاد الإنجليزي ينصر لاعبًا عربيًا في التشامبيونشيب

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قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مزيدًا من الأدلة التي تُدين لاعب وسط نيوكاسل يونايتد «جونجو شيلفي» في قضية اعتدائه اللفظي على اللاعب العربي المغربي «رومان سايس» خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» مطلع هذا الموسم.

وغُرم شيلفي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني وتم حظره عن اللعب مع الماكبايس لمدة خمس مباريت محلية، وأُلزم على حضور دورة تعليمية تحت إشراف اللجنة التأديبية للاتحاد الإنجليزي بسبب قوله «ايها العربي الحقير» للاعب نادي ولفرهامبتون الفرنسي «رومان سايس» الذي ينحدر من أصول مغربية.

ولم يحتج نيوكاسل على قرارات الاتحاد الإنجليزي رغم وقوف المدير الفني الإسباني «بينيتيز» جوار اللاعب في هذه المحنة، ولم يحاول اللاعب الذي نشط في تشارلتون أثلتيك وليفربول وسوانسي سيتي قبل انضمامه لنيوكاسل نفي تهمة العنصرية التي وجهت إليه بناء على إدعاء من رومان سايس لا سيما بعد اتخاذ الاتحاد لقرار إيقافه.

وحرص الاتحاد الإنجليزي على تقديم إثبات للتهمة على صاحب الـ 24 عامًا. وقال في بيانه «نظرت اللجنة التأديبية إذا ما كان الشهود الثلاثة أنصتوا لاستخدام شيلفي كلمة (العرب) خلال حديثه مع سايس أم لا، لكن هذا الاقتراح غير واقعي لأن الشهود كانا جايل وميتروفيتش وهما زملاء شيلفي في الفريق».

وبدأت المشكلة بعد الحادث الذي أدى لطرد فورنون آنيتا في الدقيقة 87 من مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون يوم 17 سبتمبر الماضي، فقد أثر سايس المولود في فرنسا من أبوين مغاربة على قرار الحكم، ما أثار غضب شيلفي.

ولم تسمع الكلمات التي تبادلها كلا الطرفين، كما أن سايس لم يكن على دراية تامة باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت، لكنه أبلغ المسؤول عن المباراة بما قاله شيلفي له عقب صافرة النهاية.

واختار شيلفي عدم استئناف القرار، بالتالي سيدخل القرار حيز التنفيذ على الفور هذا الأسبوع.