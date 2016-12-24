living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد الإنجليزي ينصر لاعبًا عربيًا في التشامبيونشيب

24
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مزيدًا من الأدلة التي تُدين لاعب وسط نيوكاسل يونايتد «جونجو شيلفي» في قضية اعتدائه اللفظي على اللاعب العربي المغربي «رومان سايس» خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» مطلع هذا الموسم.

وغُرم شيلفي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني وتم حظره عن اللعب مع الماكبايس لمدة خمس مباريت محلية، وأُلزم على حضور دورة تعليمية تحت إشراف اللجنة التأديبية للاتحاد الإنجليزي بسبب قوله «ايها العربي الحقير» للاعب نادي ولفرهامبتون الفرنسي «رومان سايس» الذي ينحدر من أصول مغربية.

ولم يحتج نيوكاسل على قرارات الاتحاد الإنجليزي رغم وقوف المدير الفني الإسباني «بينيتيز» جوار اللاعب في هذه المحنة، ولم يحاول اللاعب الذي نشط في تشارلتون أثلتيك وليفربول وسوانسي سيتي قبل انضمامه لنيوكاسل نفي تهمة العنصرية التي وجهت إليه بناء على إدعاء من رومان سايس لا سيما بعد اتخاذ الاتحاد لقرار إيقافه.

وحرص الاتحاد الإنجليزي على تقديم إثبات للتهمة على صاحب الـ 24 عامًا. وقال في بيانه «نظرت اللجنة التأديبية إذا ما كان الشهود الثلاثة أنصتوا لاستخدام شيلفي كلمة (العرب) خلال حديثه مع سايس أم لا، لكن هذا الاقتراح غير واقعي لأن الشهود كانا جايل وميتروفيتش وهما زملاء شيلفي في الفريق».

وبدأت المشكلة بعد الحادث الذي أدى لطرد فورنون آنيتا في الدقيقة 87 من مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون يوم 17 سبتمبر الماضي، فقد أثر سايس المولود في فرنسا من أبوين مغاربة على قرار الحكم، ما أثار غضب شيلفي.

ولم تسمع الكلمات التي تبادلها كلا الطرفين، كما أن سايس لم يكن على دراية تامة باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت، لكنه أبلغ المسؤول عن المباراة بما قاله شيلفي له عقب صافرة النهاية.

واختار شيلفي عدم استئناف القرار، بالتالي سيدخل القرار حيز التنفيذ على الفور هذا الأسبوع.

 

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout