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مراد حاج-

يبدو أنّ اللاعب الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيرازي يريد استفزاز غريمه الفرنسي زين الدين زيدان من جديد بعد مرور 10 سنوات ونصف عن حادثة "النطحة" الشهيرة التي جرت خلال نهائي مونديال ألمانيا 2006.

وقد نشر ماتيراتزي صورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يُظهر فيها لوحة فنية محتفظاً بها في منزله، تجسد واقعة النطح.

وخرج زيدان مطرودا في اللحظات الأخيرة من نهائي كأس العالم 2006 بين منتخبي إيطاليا وفرنسا، بعد نطحه للمدافع الإيطالي. وقد تردد وقتها أن ماتيرازي أهانه بسب والدته، وهذا ما تسبب في إثارة غضب النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، لكن ماتيراتزي نفى في تصريحات عديدة أن يكون وجه أي إهانة إلى والدة زيدان، لكنه قام بسب شقيقته بكلمة معروفة في إيطاليا.

وتم رسم اللوحة ليظهر فيها زيدان يقوم بالنطح، وفي المقابل يرفع لاعب "السكوادرا أزورا" كأس العالم، الذي حققه مع منتخب إيطاليا عام 2006، في إشارة إلى أنّ المنتصر في "المعركة" هو ماتيرازي وليس "زيزو".