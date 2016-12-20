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بونوتشي يكشف سر احتفاله الشهير بأهدافه

20
DECEMBER
2016
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كشف ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس وصخرة دفاع المنتخب الإيطالي سر احتفاله الشهير بعد إحراز الأهداف وهو رهان بينه وبين أصدقائه منذ أن انتقل من باري إلى يوفنتوس في صيف عام 2010 بعد منافسة مع إنتر.

قال اللاعب الذي ترعرع في أكاديمية إنتر للشباب "لقد قمت بمراهنة بعض أصدقائي، واحد منهم يشجع لاتسيو، وآخر يشجع إنتر وآخر يشجع ميلان وهناك أيضًا من يشجع يوفنتوس، بدأ كل شيء عندما انتقلت من باري إلى يوفنتوس وقمنا بهذا الرهان، إذا سجلت خمسة أهداف في العام الواحد بقميص البيانكونيري فسوف أقوم بحلق رؤوسهم".

استطرد ليوناردو "لذلك كلما سجلت، فإنني أقوم بالإشارة إلى فمي، وهو ما يعني أنني أقول لهم بأن يقوموا بشطف فمهم، لقد بدأت القصة هكذا، وعندما رأيت أن الجماهير تُحب هذا الاحتفال أصبحت أقوم به دائمًا".

كما كشف بونوتشي عن سر وجود صور لابنه لورينزو بقميص تورينو -العدو التقليدي المحلي ليوفنتوس- على شبكة انستاجرام" لورينزو ابني قام بارتداء قميص تورينو لمشاهدة الديربي في المنزل، قلت له بأنني سأجلت له قميص يوفنتوس لمشاهدة المباراة به في غرفة المعيشة، لكنه قال لي: لا يا أبي، أريد قميص تورينو، وعندما سجل بيلوتّي رأيت علامات الابتهاج على محياه".

كما تحدث في حواره للجازيتا عن بداية تعلقه بكرة القدم "بدأت اللعب في وقت مُبكر، تحت السن الثاننية، وعندما كان عمري خمس سنوات لم تكن أسرتي تريد مني أن ألعب بالكرة لأنني كنت أقوم بكسر كل شيء في المنزل، لكنني كنت مصرًا دائمًا على اللعب".

 

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