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أتراك يدعون لتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد من جديد

14
MAY
2017
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أفادت صحيفة The Hürriyet Daily News بأن مجموعة من المسلمين في تركيا دعت إلى تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوة صدرت بعد صلاة الفجر أمام الكاتدرائية البيزنطية التي حولها العثمانيون إلى مسجد وحولها مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك إلى متحف في عام 1934، بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية العلمانية في تركيا.

ونظمت الاجتماع حول الموضوع جمعية شباب الأناضول، وجرت الفعالية تحت شعار "اكسروا السلاسل وافتحوا آيا صوفيا"، ونوهت الصحيفة بأن الجمهور تفرق بعد الصلاة.

ومن المعروف أن كاتدرائية القديسة صوفيا في القسطنطينية كانت وعلى مدى أكثر من ألف سنة أكبر كنيسة في العالم المسيحي، وقبل سقوط المدينة في يد الإمبراطورية العثمانية وتغيير اسمها إلى إسطنبول، كانت الكنيسة المذكورة تعتبر بمثابة مقر بطريركية القسطنطينية.

وأدرج المعبد المذكور في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

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