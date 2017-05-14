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انتشال جثث سبعة مهاجرين من البحر المتوسط

14
MAY
2017
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كشف خفر السواحل الإيطالي أنه انتشل جثث سبعة مهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وأنه تمكن من إنقاذ 484 مهاجراً ولاجئاً في أربع مهمات منفصلة.

قال خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد (14 أيار 2017) إنه تم انتشال جثث سبعة مهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وذلك في ظل استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً.
وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 484 مهاجراً ولاجئاً أمس السبت في أربع مهمات منفصلة. وقالت منظمة سي أي الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بمهام إنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل، إنها أنقذت 600 شخص كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية، وذلك في بيان على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وبحسب أحدث بيانات للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 1300 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام. وتتحمل إيطاليا حالياً الوطأة الأكبر لأزمة الهجرة في أوروبا، حيث يصل أغلبية المهاجرين إليها بعدما يبحرون من ليبيا.

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