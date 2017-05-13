living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تعثر على قبر أميرة فرعونية يعود إلى 3700 عام.. هذا ما وُجد بداخله!

13
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت وزارة الآثار المصرية، يوم الأربعاء، اكتشاف غرفة دفن يعود تاريخها إلى 3700 عام، مرفقة بهرم تم اكتشافه مؤخرا ويعود إلى الأسرة الثالثة عشرة.
 
وقالت الوزارة إن المقبرة، التي تقع في منطقة مقابر دهشور الملكية جنوب القاهرة، تحتوي على صندوق خشبي، عليه نقوش بالكتابة الهيروغليفية.
 
وتحتوي غرفة المقبرة الملكية على صندوق خشبي حُفر عليه كتابات هيروغليفية، وتعني حماية جسم الإنسان، أما الصندوق فيحوي 4 عبوات كانوبية (أوان استخدمها المصريون القدماء خلال عملية التحنيط)، مليئة برفات الأميرة الملكية، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.
 
وفي الشهر الماضي، وجد علماء الآثار بقايا هرم في نفس المنطقة، مع كتابات هيروغليفية تحمل اسم الملك إمنيكاماو. ويقع هرم الملك إيمينكاماو على مسافة 600 متر من المقبرة.
 
ويعتقد الخبراء أن هذا الهرم، كان محاولة المصريين القدامى الأولى، لبناء الهرم على نحو سلس، ولا تزال عملية الحفر في مراحلها المبكرة، حيث لم يتم تحديد حجم الهرم إلى الآن.
 
ودهشور هي المكان الذي بنى فيه الملك الفرعوني سنفرو، من الأسرة الرابعة، أول هرم أملس الجوانب. وبلغ ارتفاع الهرم المسمى "الهرم الأحمر" 104 أمتار، وذلك قبل نحو 4600 عام، بحسب ما ذكرت تقرير لبي بي سي.
 
كما بنى ذلك الملك نسخة أقدم، وهي "الهرم المنحني" بارتفاع 105 أمتار، والذي تتغير زوايا انحداره من 54 درجة إلى 43 درجة عند منتصف ارتفاعه تقريبا.
وسنفرو هو أبو الملك الفرعوني خوفو، الذي يشتهر ببناء الهرم الأكبر في الجيزة، الذي يبلغ ارتفاعه 138 مترا، ويعد أحد عجائب الحضارات القديمة.
 
(huffpost)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout