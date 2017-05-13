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أغرب مقابل يطلبه طبيب سعودي ليعالج مرضاه!

13
MAY
2017
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مع صعوبة وصول بعض المرضى الى المستشفى، وتلاشي أمل بعضهم في الحصول على استشارة طبية تخفف آلامهم، نبعت مبادرة الطبيب السعودي خالد الطواله، أخصائي الطب العام بمستشفى الملك خالد بحائل، والذي تطوع بتخصيص 3 ساعات يومياً لخدمة المرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفى، عبر تقديم استشارات طبية مجانية عبر سناب شات وذلك مقابل التبرع بعلبة ماء.
 
المبادرة أوجدت فسحة أمل للكثير من المرضى الذين توافدوا على حساب الطبيب في سناب شات، حتى بلغ عدد طلبات الاستشارات التي تأتيه يوميا 200 طلب، ويقول الدكتور خالد الطواله، إنه لم يتوقع أن تجد مبادرته رواجا حينما أطلقها، فقد كان يظن أن الأمر لا يعدو كونه مبادرة لمساعدة المرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفى تحت ظروف مختلفة، لكن حجم الإقبال دليل على الاحتياج الى مبادرات مماثلة.
 
وقال خالد الطواله، إنه اختار "سناب شات" كمنصة لمبادرته، بهدف مواكبة التغيرات في عالم التقنية، حيث رأى أن سناب شات هو المنصة المناسبة لحاجات المستخدم السعودي حاليا، مشيرا أنه مع ازدياد طلبات المرضى على حسابه، فإنه يعمل الآن على تجميع كافة الاستشارات الطبية لوضعها في قناة يوتيوب متكاملة، وذلك بهدف أن يستفيد منها الجميع، لاسيما مع وجود الكثير من الحالات المرضية المتشابهة، طبعا مع التأكيد بأن لكل حالة خصوصيتها ومميزاتها وما يفيد فرداً قد يضر آخر، وهو ما يحتاج استشارة خاصة.
 
وحول المقابل وهو علبة الماء، قال الطواله إنها ليست إلزامية وإنما حسب القدرة، مشيرا أنه اختار الماء إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن أفضل الصدقة هي سقيا الماء، وقال الطوالة بأن المبادرات المؤسسية والخيرية في مجال العلاج متواجدة ولله الحمد، لكننا نحتاج أن نرسخ فكرة المبادرات الفردية كل في تخصصه، فالمجتمع في حاجة ماسة لهذه المبادرات، مضيفا بأن رؤية 2030 تحث على الأعمال التطوعية، ومن هنا أحث جميع الزملاء على الأعمال التطوعية لما فيها من أجر وترابط ورقي المجتمع.
 
(لها)
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