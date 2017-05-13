شكت في سلوك زوجها مع ابنته.. والكاميرا كشفت المستور!

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كشفت سيدة مصرية عن تفاصيل واقعة "غريبة"، وذلك حين شعرت بأن تصرفات زوجها مع ابنته من زوجة أخرى "متوفية"، تُثير الشكوك، فزرعت كاميرات خاصة داخل المنزل لتكتشف أن زوجها يُمارس الرذيلة مع ابنته، وذلك وفق ما ورد في صحيفة "المرصد".

وصورت الزوجة المشهد وسلمت الفيديو للشرطة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتسليم الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا إلى جدتها من أمها بعد عرضها على الطب الشرعي.

وفي التفاصيل، قالت زوجة الأب، إن سلوك زوجها مع ابنته، كان يثير الشكوك وهو ما دفعها إلى زرع الكاميرات، وأبلغت جدة الطفلة من والدتها وقررا الإيقاع به متلبسًا، في حين قالت الابنة التي فُعل بها الفاحشة، إنها كانت خائفة من والدها؛ حيث أنه كان يفعل بها ذلك منذ حوالى شهر.

وبمساعدة الزوجة، دخلت الشرطة الشقة، ووجدوا الأب في وضع مُخلّ وبالملابس الداخلية فتمكنوا حينها من القبض عليه.