"عندما تموت والدتك فلن يعتني بك أحد".. بالفيديو - انهيار طفلة من البكاء يستفز الكثيرين

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أثار قيام إحدى مشرفات رياض الأطفال بالسعودية بتعذيب طفلة فى الروضة نفسيا من خلال تعنيفها بالكلام لدرجة البكاء غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الطفلة فى الفيديو حزينة و تشكو من مرض والدتها فأخبرتها المشرفة أن والدتها ستتوفى بسبب مرضها وستفقد عطفها وحنانها وهداياها فأنهارت الطفلة فى البكاء.

ودشن نشطاء رواد موقع التغريدات العالمى "تويتر"، هاشتاغا بعنوان "إمرأة تحرق قلب طفلة" عبروا من خلاله عن غضبهم من تصرف المشرفة.

وعبر أحد النشطاء عن حزنة على الطفلة قائلا:" بكاء الطفله يقشعر البدن ويبكي الصخر، كل كلمة منها كالسهم السام . يجب معاقبتها فالقلوب ليست للعبث والأستظراف" .