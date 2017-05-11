بالصورة - انتحار مذيع عربي معروف داخل مطعم يملكه.. والسبب؟

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أقدم مذيع تلفزيوني كردي معروف على الانتحار داخل مطعم يملكه في مدينة أربيل.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن الصحافي ومقدم البرامج الكردي، "سوران سقزي"، انتحر داخل مطعمه؛ بسبب ديونه المتراكمة، التي بلغت مليون دولار.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مدير شرطة أربيل، اللواء عبدالخالق طلعت، قوله إن "سوران سقزي أطلق النار على صدره، لينهي حياته داخل مطعمه بمدينة أربيل".

وأضاف إن "اثنين من رفاق سوران سقزي كانا بصحبته قبيل الحادث، لكنه تركهما، وذهب وحده إلى الطابق الثاني من مطعم زيويه الكائن في شارع 100 متري، حيث انتحر هناك".

اللواء عبد الخالق طلعت، قال إن بعض رفاق سوران قالوا إن ديونه بلغت مليون ونصف المليون دولار.

يذكر أن سوران سقزي ينحدر من مدينة سقز في كوردستان الإيرانية، وكان يقيم في أربيل، وقدم برنامجا بعنوان "سير وسفر"، على فضائية كوردسات.

(عربي 21)