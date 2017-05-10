هدّد بتفجير طائرة قادمة من جدة إلى القاهرة.. فماذا حصل؟

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ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مسافر هدّد بتفجير طائرة قادمة من مدينة جدة السعودية. وأعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ القصوى قبيل استقبال الطائرة التابعة لشركة "فلاي ناس"، حيث تمّ القبض على الراكب فور هبوط الطائرة.

وقالت سلطات المطار إنّ برج المراقبة تلقى بلاغاً من قائد رحلة (فلاي ناس) رقم 567 والقادمة من جدّة، يطلب ضرورة تواجد رجال الأمن خلال هبوطه لقيام راكب بالتهديد بتفجير الطائرة.

ورغم سير الأمور بشكل طبيعي عقب هبوط الطائرة، إلّا أنّه انتاب بقية المسافرين الإرباك والخوف، لكن سيارات الإطفاء والإسعاف كانت باستقبالهم تحسباً لحدوث أيّ طارىء. ولم تعلق الشرطة المصرية على نتائج التحقيقات الأولية مع المسافر، الذي لم يعلن أيضاً عن جنسيته.

(عربي 21)