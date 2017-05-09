اعتقد أنها حامل بفتاة... وما فعله هذا الزوج بزوجته يفوق التصوّر

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لها - أقدم رجل من الشرقية في مصر على شنق زوجته لاعتقاده أنها حامل بفتاة وليس بصبي.

وقد أجرت الإعلامية وفاء طولان ضمن برنامج «مصر أحلى» الذي يبث عبر شاشة «المحور»، مقابلة مع والدة الضحية.

وقالت الأخيرة إن زوج ابنتها اتصل بها وأبلغها بحدوث مشكلة. وعند وصولها ووالد المجني عليها إلى منزلها، قال لهما الجاني لا تكشفوا وجهها لأن هذا حرام.

وتابعت: «لكننا اكتشفنا أن زوجها شنقها لأنه لم يصدّق أنها حامل ببنت وليس بولد. ابنتي كانت تتابع دراستها في السنة الأخيرة في كلية التربية الفرنسية. وكانت تريد أن تزف له خبر حملها بصبي. لكنه لم يصدقها وقال لها إنها ستلد بنتاً».

وقد طلبت الأم عرض جثة ابنتها على الطب الشرعي. كما تمنت أن يتم شنق الجاني كما شنق ابنتها.