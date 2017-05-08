القوات الجوية المصرية تحبط محاولة اختراق للحدود

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أحبطت القوات الجوية المصرية محاولة لاختراق الحدود الغربية، وقامت برصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وقامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة الحدودية، بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، أفادت بتجمع عدد كبير من السيارات تستعد للتسلل إلى داخل حدود الدولة من الغرب.

وأسفرت العملية التي إستمرت على مدار 48 ساعة الماضية، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في إستطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم