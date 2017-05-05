living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
161
My announcements
12
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاضي القاتل.. هكذا قتل مجنّداً دافع عن خطيبته!

5
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام قاضٍ مصري بقتل مجند بسلاحه الشخصي إثر مشادة كلامية بينهما على خلفية تعرض القاضي لخطيبته. وتحقّق حالياً نيابة حوادث شرق القاهرة، مع القاضي.


وأكّد مصدر أمني أنّ القاضي أطلق الرصاص على المجند، أمام مدخل عقار مدينة نصر، فأرداه قتيلاً بسبب مشادة بينهما.


وأكّد المصدر أّن المجند "م. س"، قُتل بطلقة في صدره، وأنّ القاضي سلّم نفسه وسلاحه لقسم أول مدينة نصر، وأوضح المصدر أنّ القاضي قال إنّ مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه، بدأت بسبب اعتقاده أنّ خطيبة المجني عليه التي كانت موجودة في العقار، تحاول السرقة، في حين كشفت التحريات أنّ الفتاة ذهبت للعقار بصحبة المجني عليه الذي انتظرها في الخارج، لشراء بعض المستلزمات.


وأثار الإعلامي وائل الإبراشي، مقدّم برنامج "العاشرة مساءً"، أمس الأربعاء، القضية معرباً عن استغرابه وصدمته من قيام رئيس محكمة بقتل المجند مؤمن سعد أغا، خريج "الجامعة الألمانية"، بسبب خطيبته.


وقال الإبراشي في برنامجه: "علامات الدهشة والتعجب كثيرة.. رئيس محكمة جنايات يقتل شاباً مجنّداً يستعد للحياة بعد التجنيد بسبب حوار لا يستحق كلّ هذا الانفعال، وكان يمكن أن يستخدم كلّ الأدوات القانونية، لكن للأسف فضّل استخدام السلاح فضيّع نفسه وضيع شاباً وحطّم عائلات والأهم من ذلك أن يطبق القانون على الجميع".


وكانت بوسي - خطيبة المجني عليه - في زيارة لصديقة لوالدتها ونزلت من عندها ففوجئت بمستشار يسكن في نفس العقار يسألها عن أسباب تواجدها بالداخل، فرفضت إجابته وجاء خطيبها ليستفهم عن الأمر واشتعلت مشادة بينهما فاستل سلاحه وأطلق النار على الشاب.


فيما أشارت التحريات الأولية إلى أنّ المجنّد عندما شعر بتأخر خطيبته وسمع أصوات صياح تصدر من العقار، صعد ليطمئن عليها، فوجد القاضي يمسك بها ويتهمها بالسرقة، فحاول إقناعه بأنها ليست سارقة، إلا أنّهما تشاجراً، فأخرج المتهم سلاحه الناري وأطلق رصاصة أردت المجني عليه قتيلاً.


وأضافت التحريات أنّ المتهم حمل المجني عليه في سيارته وأوصله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنّه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فاتجه إلى القسم وسلم نفسه.


وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم عن الواقعة أيضًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
161
My announcements
12
Logout