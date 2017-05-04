living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور المروّعة - طفلة تعرضت للتعذيب والحرق على يد جدتها!

4
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت طفلة عراقية ذات ثلاثة أعوام للتعذيب بالنار من قبل جدتها، حسب ما أكده مصدر أمني في شرطة محافظة الديوانية (جنوب العراق) اليوم الخميس، موضحاً أن عائلة الطفلة من سكان حي الفرات وسط المحافظة.
 
وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "الطفلة دانيا قاسم من أهالي الديوانية، وجِدت معرضة لتشوهات وتسلخات وآثار ضرب مبرح على يديها ورجليها مع آثار حرق متعمد بالنار".
 
وأضاف المصدر أن "الطفلة دانيا ذات الـ 3 سنوات تعيش مع جدتها بدون الأم والأب"، حيث أكد أن أمها سجينة، وأباها مفقود وتعيش مع جدتها وخالتها التي يبدو أنها ليست بحالة نفسية جيدة.
 
وأكد شهود عيان أن "الطفلة تتعرض للتعذيب على يد جدتها دائما، ونسمع صوت الصراخ والتعذيب بالحرق بالنار".
 
وأشار المصدر إلى أن "قيادة شرطة المحافظة بحثت عن مكان الحادث وتحركت فورا لاتخاذ اللازم إنقاذا للطفلة".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout