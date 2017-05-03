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"الجنس مقابل النقط".. طلابٌ مغاربة يتظاهرون ضدَّ أستاذٍ جامعي يبتزُّ الطالبات

3
MAY
2017
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نظّم طلاب جامعة مغربية بمدينة تطوان (شمال)، اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 وقفة احتجاجية ضد أستاذ جامعي، متهم بالتورط في فضيحة أخلاقية تضمنت "الابتزازالجنسي" لمجموعة من طالباته.
 
ووقف العشرات من الطلاب الغاضبين أمام مبنى إدارة كلية العلوم بجامعة "عبد المالك السعدي" (حكومية)، احتجاجاً ضد ما أسموه "اشتباه تحرش أستاذ بطالباته وابتزازهن جنسياً"، مُقابل "إعطائهن نقاطاً عالية في اختبارات المادة التي يدرِّسها"، حسب بيان.
 
وقال بيان لـ"منظمة التجديد الطلابي" (غير حكومية)، إن أحد الأساتذة الجامعيين (لم يحدد هويته) مُتورط في فضيحة أخلاقية مع مجموعة من طالباته، حيث يدعوهن إلى ممارسة الجنس مقابل منحهن نقاطاً عالية في المادة التي يدرسها".
 
من جانبه، قال عميد الكلية للطلاب الغاضبين، إنه قام بتوجيه استفسار كتابي للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح؛ فضلاً عن توجيه إخبار كتابي لرئيس الجامعة من أجل إطلاعه بحيثياث الواقعة، حسب بيان المنظمة.
 
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداول العديد من النشطاء خبر "ابتزاز الأستاذ لطالباته"، وعبروا عن استنكارهم لمثل هذا التصرف غير الأخلاقي.
 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية أو إدارة الجامعة بشأن ما ورد في البيان من اتهامات.
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