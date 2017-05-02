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صحيفة تركية معارضة: أمير قطر يطلق اسم "أردوغان" على حصانه

2
MAY
2017
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أطلق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مهره الجديد الذي اشتراه خلال عام 2015 بقيمة 4 ملايين ليرة تركية اسم "أردوغان".
 
وبحسب الأخبار المتداولة، فإن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مالك مركز "الشقب" العالمي للفروسية، والمعروف بضخه استثمارات كبيرة في مجال الفروسية وركوب الخيل، اشترى مهرا بقيمة 750 ألف "جنيه استرليني" خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية، ولكن اللافت أنه أطلق عليه اسم "أردوغان".
 
يذكر أن المهر "أردوغان" هو ابن الحصان الأسطوري فرانكل الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية.
 
ومن المقرر أن يدخل المهر أردوغان مضمار السباق للمرة الأولى بعد أن يبلغ عامه الثالث، خاصة بعد إعداده وتجهيزه بعناية فائقة على يد فريق من المتخصصين في إنجلترا.
 
 
وتعتبر صحيفة زمان التركية من أكثر الصحف التركية انتشارا وهي معارضة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي تتهم بصلاتها مع حركة "حزمت" التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب في تركيا منتصف يوليو العام الماضي.
 
المصدرة: جريدة زمان التركية
روسيا اليوم
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