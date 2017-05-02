خطأ فادح - ذهب لتسلم جثة شقيقته.. فكانت الصدمة!

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أقدم المسؤولون عن ثلاجة موتى في مستشفى الملك سعود بعنيزة في المملكة العربية السعودية على ارتكاب خطأ فادح، عقب تبديلهم جثة عن طريق الخطأ لإحدى المواطنات أثناء تسليمها إلى أهلها بجثة مقيم سوداني، ما أحدث إرباكا بين أهالي المتوفيين.

نقلت صحيفة "عكاظ" الواقعة، حين قدم مواطن يدعى إبراهيم عطا الله، شكوى للشؤون الصحية في القصيم، ضد إدارة المستشفى، إثر تبديلهم جثة شقيقته، وتدعى قماشة وتبلغ من العمر 75 عاما، وسلموهم بدلا منها جثة مقيم سوداني، ما جعله في حال حيرة وشك حول عدم وفاة شقيقته أو ضياع الجثة.

وقال المواطن إبراهيم إن السيدة المسؤولة عن غسل المتوفيات بالقسم النسائي في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فوجئت حين همت بغسل الجثة، بأنها لرجل وليست لسيدة وأبلغتهم بالخطأ، ما دفعهم للاتصال بالمستشفى لتدارك الخطأ وهو ما تم، حيث تم إرسال جثة شقيقته على وجه السرعة ولحقت بموعد الجنازة.

(لها)