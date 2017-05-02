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بالصورة - ماذا كتب هذا الضابط قبل مقتله بساعة واحدة؟

2
MAY
2017
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر "التدوينة الأخيرة" لضابط من الذين قتلوا في الكمين الأمني الذي تعرض لهجوم إرهابي في القاهرة مساء الاثنين.
 
ونشر النقيب محمد وهبة تدوينة مؤثرة في حسابه بفيسبوك قبل مقتله بساعة واحدة، وكأنه يشعر بدنو أجله وقرب فراقه للدنيا، قائلا "بص للي ادفن قدامك.. وقولي فاكر زعل ما بينكم".
 
وأضاف "والله ما فيه حاجة مستاهلة نزعل من بعض...". وتابع "اعفوا واصفحوا.. دي الدنيا لحظة وهنقابل رب كريم".
 
وختم تدوينته التي ختم بها حياته بقوله "يا بخت من قابله بقلب سليم".
 
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، أعلن مساء الاثنين، مقتل ضابطي شرطة وأمين شرطة بهجوم إرهابي في القاهرة.
 
وأضاف بيان الداخلية المصرية أنه في حوالي الساعة 11.45 مساء (بتوقيت القاهرة) أول مايو الجاري، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من الكمين الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية وأسفر ذلك عن مقتل كلٍ من:
 
1 - النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة.
2 - النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.
3 - أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وكذلك إصابة 5 من رجال الشرطة، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.
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