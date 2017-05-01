استبدال "الفيسبوك" بموقع آخر!؟

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يشرع عضو في مجلس النواب المصري بتقديم مشروع قانون للمجلس يهدف إلى تقنين موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحد من المخاطر التي تنتج عنه، وإنشاء موقع بديل محلي.

وقال عضو مجلس النواب المصري، رياض عبد الستار، إنه هو و60 نائبا آخر، قامو باقتراح مشروع يعتمد على محاكاة الصين كدولة منتجة، التي اتخذت قرارا بغلق موقع الفيسبوك داخل الدولة للمحافظة على الأمن القومي.

وينص المشروع على استبدال الفيسبوك بموقع بديل محلي، مصنع على أساس أن كل مواطن يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومي والبريد الإلكتروني الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع.

وأكد عبد الستار أن الفكرة انطلقت من المخاطر التي يتعرض لها الوطن والتحديات التي يواجه بها الوطن "الإرهاب الأسود والدول المنظمات والجماعات المتطرفة"، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلس النواب غدا الثلاثاء كما سيعرض على اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجلس.

وقال عبد الستار: "الغرض من الموقع المنشود هو أن تكون هناك قاعدة بيانات للمشتركين فيه بحيث لو أساء أحدهم للجيش أو الشرطة أو تجاوز أخلاقيا تجاه أي شخص نستطيع محاكمته بالقانون ويكون الشخص معروفا بصورة دقيقة.