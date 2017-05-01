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ذهب لتسلم جثة شقيقته.. فكانت الصدمة!

1
MAY
2017
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 أقدم المسؤولون عن ثلاجة موتى في مستشفى الملك سعود بعنيزة في المملكة العربية السعودية على ارتكاب خطأ فادح، عقب تبديلهم جثة عن طريق الخطأ لإحدى المواطنات أثناء تسليمها إلى أهلها بجثة مقيم سوداني، ما أحدث إرباكا بين أهالي المتوفيين.

وبدأت الواقعة، حين قدم مواطن يدعى إبراهيم عطا الله، شكوى للشؤون الصحية في القصيم، ضد إدارة المستشفى، إثر تبديلهم جثة شقيقته، وتدعى “قماشة” 75 عاما، وسلموهم بدلا منها جثة مقيم سوداني، ما جعله في حال حيرة وشك حول عدم وفاة شقيقته أو ضياع الجثة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وقال المواطن إبراهيم إن السيدة المسؤولة عن غسل المتوفيات بالقسم النسائي في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فوجئت حين همت بغسل الجثة، بأنها لرجل وليست لسيدة وأبلغتهم بالخطأ، ما دفعهم للاتصال بالمستشفى لتدارك الخطأ وهو ما تم، حيث تم إرسال جثة شقيقته على وجه السرعة ولحقت بموعد الجنازة.

من جانبه، أكد أحد المتطوعين بمغسلة الأموات بالقصيم أن مثل هذه الأخطاء يتكرر كثيرًا، نظرًا لأن العاملين في تلك الثلاجات غير متخصصين.



إرم نيوز

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