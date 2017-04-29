لهذا السبب.. إغلاق مطار سعودي واعلان حالة الطوارئ

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أغقلت سلطات مطار أبها جنوب غرب السعودية مدرح الطائرات بعد اعلان حالة الطوارئ إثر تعرض طائرة للانزلاق أثناء هبوطها.

وجاء في السومرية نيوز أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أفادت في بيان نشرته على موقعها أمس الجمعة في "تويتر" بأن طائرة تجاوزت نهاية المدرج في مطار أبها أثناء هبوطها، دون وقوع إصابات بين الركاب، وذكرت أنها بصدد التقصي عن الحقائق.

ووفقا للبيان فإن إغلاق المدرج أدى إلى تأخر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات.

ومطار أبها، هو مطار داخلي تأسس عام 1977، ويقع في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

(العالم)