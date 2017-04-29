بعد 3 أشهر من الزواج.. عروس تشنق نفسها وزوجها يقطع شرايينه!

A + A -

أقدمت عروس لم يمض على زفافها سوى 3 أشهر في دبي، على شنق نفسها في مروحة السقف، فيما حاول الزوج التخلص من حياته واللحاق بها، فقام بقطع شرايين يده، ولكن تم إنقاذه، لخلافات عائلية بينهما.

وأصيب الزوج بالصدمة بعد رؤيته لزوجته وهي معلقة بمروحة السقف، فقام بقطع شرايين يديه بسكين في محاولةٍ للانتحار، لكن تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وبحسب موقع "البيان"، قال مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، إنه تم الإبلاغ عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، إثر قيامها بشنق نفسها بقطعة قماش وعلقتها في مروحة السقف.

وأشار الزوج الذي نقل إلى المستشفى، وتبين أن إصابته ليست خطرة، إلاَّ أنه يوجد خلافات زوجية عادية بينه وبين زوجته التي ارتبط بها قبل ثلاثة أشهر فقط من الواقعة، حيث دخلت زوجته إلى غرفة النوم في شقتها بمنطقة القصيص، وأغلقت الباب على نفسها، حيث قام الأخير بالخروج من المنزل حتى يعطيها فرصة لاستعادة هدوئها.

وعندما عاد، فوجئ بأن الباب لا يزال مغلقًا، فكسره واقتحم الغرفة ليجدها معلقة من رقبتها في مروحة السقف.