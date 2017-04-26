بالصور - مصر تستعدّ لاستقبال بابا السلام

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رانيا زهرة شربل - نورسات القاهرة -

تأكيدا" على رسالة الزيارة التاريخية الاولى للبابا فرنسيس الى مصر، تتواصل الترتيبات والتجهيزات اليومية على أعلى المستويات، وتحت الاشراف المباشر من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بكل الامكانيات لإظهار صورة مصر، التي تعلن للعالم أنّها بلد العيش الواحد، وبلد الإخاء والتلاقي مع الآخر، لمواجهة كل ما يُحاك لتغيير واقع هذه الصورة.



بكلّ القوى المُتاحة والتجهيزات على مستوى الدولة المصرية، والتي سهرت على تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلّحة وتمثلّها إدارة الشؤون المعنوية التي سهرت وكانت الجندي المجهول في تنظيم وتنفيذ وتنسيق كل المستلزمات على كافة الاصعدة، ضمن عمل متواصل وسواعد متكاتفة ليلاً نهاراً منذ أن تمّ الاعلان عن الزيارة، حاملةً شعار:" بابا السلام في مصر السلام"، حاملةً أسمى معاني التعايش ومحبة الآخر.



تحضيرات واستعدادات أمنية من كافة وسائل الامن للدولة المصرية وتأمينات المحاور من القوات المسّلحة ووزارة الداخلية.



وفي حماسٍ كبير، وجوّ تضامني فرح، يعبّر عن مدى ترابط كافة طوائف الشعب المصري، وعلى رأسه الدولة المصرية التي ستدهش العالم بالتحضيرات اللائقة التي حضّرتها ، ليكون هذا الحدث على أكمل المستويات وأرفعها لتليق بضيف السلام.



وعلى الارض، تترجم التحضيرات بأعمال وتدريبات على كل الاصعدة، منظّم الاحتفالات الفاتيكانية بدأ بتحضير رجال الاكليروس المشاركين في القداس الاحتفالي، واللجنة التنسيقية الروحية حضرت الى مكان الحدث، للمتابعة مع العناصر البشرية من جوقات الكنائس الكاثوليكية الستة، التي تستعد لإنشاد اجمل الترانيم الروحية.



أما المكان الذي ستطؤها أقدام البابا فرنسيس، فهو خاضع لسيطرة القوات المسلّحة، وسيحتفل فيه بالقداس الالهي ، فهو في الهواء الطلق ويتسّع لحوالي الاربع والثلاثين الف شخصٍ.



وقد تزيّن بالاعلام المصرية والفاتيكانية، وثلاث منصّات، تتوسطها المنصة الرئيسية للبابا فرنسيس،وتمّ تجهيز المذبح المُعدّ خصيصاَ لهذه الزيارة ارتدى أبهى حلله، والكراسي مجهزّة ومزيد من الاعمال التي نتحفّظ بذكرها كي تبقى مفاجأة لهذا الحدث، وتجدر هنا الاشارة بأنّ كلّ ذلك وغيره من التجهيزات على كل المستويات، تمّ تحضيرها من إداة الشؤون المعنوية والهيئة الهندسية ومختلف هيئات وإدارات القوات المسلّحة لتكون على أعلى مستوى من الأداء الذي يليق بهيبة مصر عالمياً.



كما نشير الى الفرصة التي سنحتها ادارة الشؤون المعنوية لتلفزيون تيلي لوميار ونورسات لحصرية تغطية هذه التجهيزات قبل دعوة الاعلام بيوم واحد.



مصر أمّ الدنيا وهي اليوم تثبت للعالم أنها جاهزة بكل طاقاتها وقوّتها لاستقبال بابا السلام في مصر السلام، ومع كل هذه التجهيزات والسواعد المصرية القديرة والتي تجتهد بالعمل ليلاً ونهاراً.



هذه هي مصر، المحبة والسلام، والارتقاء بالإنسان الى مصافِ الانسانية لنشر لغة الحوار والتلاقي.



بابا فرنسيس: مصر تنتظرك، فأهلاً بك إلى بلدٍ يدعم مسيرة السلام والمحبة والعدالة.