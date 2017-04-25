مسنة مغربية تتسلق عموداً مرتفعاً.. احتجاجاً

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لأكثر من ساعتين، أمسكت سيدة #مغربية بقوة، بعمود حديد عالٍ، يحمل هوائيا لبث إشارات الهواتف المحمولة، فلماذا؟

ففي سابقة من نوعها في #الاحتجاج، أعلنت مسنة مغربية عن رفضها النزول من ارتفاع شاهق، أمام توسل عشرات المواطنين الذين تحلقوا حولها، يراقبونها وقد اشرأبت أعناقهم عاليا صوبها.

وكان التفاوض مع السيدة عيشة عسيرا، حيث تشتكي من ضياع قطعة أرض، في منطقة قروية، فقررت الاحتجاج بإلقاء نفسها من علو مرتفع، ليكون موتها رسالة احتجاج قاسية.

وفي الأخير، نجحت فرقة من الإطفائيين المغاربة، بمساعدة مواطنين، في تشتيت انتباه السيدة #عيشة، وإنزالها.

وحضر محامٍ مغربي اسمه #محمد_زيان، كان قد شغل منصب وزير حقوق الإنسان سابقاً في #المغرب، إلى مكان احتجاج السيدة، وتعهد بتبني قضيتها والدفاع عنها.