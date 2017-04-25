في مصر.. فتحت التلاجة وما حصل من بعدها لا يصدق!!

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لها - روت مصرية تفاصيل قضيتها واقدامها على رفع دعوى خلع على زوجها من داخل احدى محاكم الأسرة، مشيرة الى أن السبب لأنها "فتحت التلاجة"!

ونقلت صحيفة " فيتو" عن الزوجة العشرينية، قولها: " تزوجنا بعد فترة خطوبة قصيرة ولكن ما حدث هو أنني لاحظت أنه تغير كثيرا عن ذي قبل فكل شيء ممنوع .. أن أتحدث مع أصحابي بالتلفون فذلك سيكلفنا مصاريف وأخذ مني الموبايل، ممنوع الخروج غير للمواقف الصعبة حتى لا نتكلف مصاريف مواصلات".

وأضافت: "ممنوع تناول غير وجبة واحدة في اليوم والثلاجة بعد وقت معين تغلق ولا يوجد مصروف للبيت فهو المسؤول عن كل شيء يخص المال".

وتابعت: "حاولت أن أتأقلم على هذا الوضع لأنني كنت أقدر موقفه وأنه يحاول سداد ديونه ولكن الوضع أخذ يتطور ويصعب علي وعندما اشتكيت لأهله قالوا لي هو ابننا كدا حريص وعليه ديون بسبب الزواج".

وقالت: "خفت أتحدث إلى أهلي لأن هذا اختياري برغم أنهم كانوا يساعدوني ويمنحوني نقودا من وقت للآخر وكان عندما يعلم يأخذها مني حتى جاء يوم ذهبت فيه إلى المطبخ، شعرت بدوخة وتعب من شغل البيت طول النهار ولم أكن قد أكلت أي حاجة، فتحت الثلاجة لأعمل كوب ليمون وآكل أي شيء، لكني نسيت أقفل باب الثلاجة من كتر تعبي.. فجأة وجدته ورائي يصيح وصفعني على وجهي ووصفني بأنني مستهترة ومسرفة وكيف أفتح الثلاجة في هذا الوقت فهو مانع ذلك والثلاجة لها مواعيد.. حاولت أشرح له ولكن فؤجئت بأنه يطردني بملابس البيت".