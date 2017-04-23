نجاة 127 راكباً من كارثة كبيرة!

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أفادت إدارة مطار الملك فهد الدولي في الدمام عن "نجاة 127 راكبا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت متجهة من من جدة إلى مدينة مدراس في الهند إثر عطل ميكانيكي طارئ تعرضت له وهي في الجو"، موضحةً أن "طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، الرحلة sv768 ، كانت تحمل على متنها 127 راكبا، تعرضت إلى "عطل هيدروليكي".

وفي بيان لها، لفتت إلى أن "مركز المطار للمراقبة الجوية تلقى عند الساعة 12:50 طلبا من قائد الطائرة بالهبوط الاضطراري بالدمام"، مشيرة إلى أنه "قد تم منح الإذن للطائرة بالهبوط وفقا للإجراءات المتبعة، بالتنسيق مع الشركة المشغلة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمطار لإجراء الترتيبات اللازمة وتأمين سلامة المسافرين".

وأشارت إلى أن "الطائرة هبطت بسلام وجرى نقل الركاب إلى مبنى الصالة".