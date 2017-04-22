تونسي يقتل والدته ويدفنها في الحديقة.. اليكم التفاصيل!

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في جريمة مروعة، أقدم شاب في مدينة أريانة القريبة من تونس العاصمة على قتل أمه ودفنها في حديقة منزلها.

وكانت قوات الأمن بمدينة الكاف، شمال غربي تونس، تمكنت من القبض على القاتل، بعدما غادر مقر سكنه، وذلك بعد وصول معلومات أمنية عن اختفاء امرأة منذ 4 أيام، واشتبهت القوات الأمنية في إمكانية حصول جريمة، وفعلًا تمّ القبض على ابنها الذي اعترف بجريمته.

وأكد مصدر أمني أن التحقيق كشف عن فرار القاتل إلى مدينة الكاف، فتمّ التنسيق مع الجهات الأمنية في المدينة للقبض عليه بعد أن تمت مداهمة منزله.

ويبدو أن مشاكل عائلية كانت وراء إقدام الابن على هذه الجريمة البشعة، حيث عاد القاتل، وهو عامل في فرنسا، منذ أيام في إجازة، ليرتكب جريمته.