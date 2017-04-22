living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجل أعمال مصري مشهور يسافر إلى كوريا الشمالية ويلتقي مسؤولا كبيرا

22
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التقى نائب رئيس قسم الشؤون السياسية لحزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية لي سو يون، رجل الأعمال المصري رئيس "أوراسكوم" للاتصالات نجيب ساوريس، في بيونغ يانغ لإجراء محادثات.
 
وتحدثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن يون أجرى محادثات مع رجل الأعمال المصري، دون أن تذكر تفاصيل هذه المحادثات.
 
وتتعاون شركة "أوراسكوم" مع بيونغ يانغ في مجال الاتصالات منذ سنوات، وتستثمر في شركة "كوريو لينك" الكورية، إلا أنها باتت تعاني في العامين الأخيرين من أزمة، إذ أعلنت منذ عام فقدان السيطرة على حصة الـ75% من شركة "كوريو لينك" للاتصالات، في الوقت الذي تنعم فيه الشركة الكورية الشمالية حاليا بفائض سيولة سمح لها الدخول في استثمارات جديدة.
 
وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن الأنظار تتجه إلى إمكانية كشف النقاب عن فندق "ريوغيونغ"، أعلى مبنى في كوريا الشمالية، الذي تستثمر فيه مجموعة "أوراسكوم" المصرية، بعد بقائه غامضا لمدة 30 عاما منذ بدء إنشائه في العام 1987.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout