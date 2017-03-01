"رحلات إسرائيل" تجبر شركة كويتية على الاعتذار للخطوط السعودية

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المصري اليوم - أجبرت الخطوط السعودية، شركة كويتية متخصصة في مجال خدمات الإنترنت، على الاعتذار لها ببيان منشور في ثلاث صحف كويتية، بعد زعمها أن الشركة السعودية تسيّر رحلات من الرياض إلى تل أبيب.

وقالت الشركة الكويتية، في بيان الاعتذار، إنها تعتذر عن الخبر الكاذب الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، وانتقل منه إلى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكّدت أنها تقرّ بنشر الخبر "المنافي للحقيقة"، بادعاء إطلاق رحلات للخطوط السعودية من الرياض إلى تل أبيب، معترفةً بأنه احتوى معلومات لا أساس لها من الصحة، ومن شأنها المساس بسمعة الخطوط السعودية.

وتعهدت الشركة الكويتية بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في تغطية أخبار الخطوط الجوية العربية السعودية واستقائها من مصدرها الرسمي.

وبناءً على طلب شركة الخطوط السعودية؛ أعربت الشركة عن أسفها لنشر الخبر المشار إليه في موقعها الرسمي، واعتذرت عما تضمنه من معلومات مغلوطة.