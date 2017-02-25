living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«داعش» يذبح قبطياً سابعاً ويحرق منزله في سيناء

25
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ذبح مسلحون ينتمون لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسيحياً وأحرقوا منزله بالكامل في العريش شمال سيناء، ما دفع عشرات المسيحيين الى الفرار من المنطقة.

وذكر شهود أن «مسلحين ينتمون لداعش سيناء قاموا بمطاردة كامل رؤوف كامل وشهرته كامل أبو روماني صاحب محل أدوات صحية، وصعدوا فوق سطح منزله في حي الزهور في العريش، وذبحوه ثم أحرقوا المنزل بمحتوياته بعد هروب أفراد الأسرة».

وكان التنظيم قام بذبح وحرق سعد-حكيم حنا وابنه مدحت قبل يومين في العريش أيضا. كما قاموا بقتل 4 أقباط آخرين خلال الأسبوع الجاري ليصل عدد الضحايا الأقباط المقتولين على يد التنظيم إلى 7.

واكد مسؤولون في الكنيسة القبطية انهم استقبلوا عشرات الاقباط من سيناء يطلبون مأوى في الاسماعيلية اثر فرارهم بعد اعتداءات «داعش». في المقابل، واصلت قوات إنفاذ القانون، محاصرة منطقة «جبل الحلال» في وسط سيناء، حيث قامت بتفتيش مناطق عدة وعثرت على أسلحة وذخيرة وملابس عسكرية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن «الحصار الذي بدأ قبل نحو أسبوع مستمر، حتى يتم تصفية الجيوب الإرهابية، التي بدأت اخيرا الهروب إلى المناطق الجبلية، بعد تضييق الخناق في غالبية الأماكن، وبعضها يحاول الهروب إلى خارج سيناء، في اتجاه الوادي والدلتا».

الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية ان «قوات الأمن أوقفت 6 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد عبد الرحمن المرسي، مسؤول اللجنة الإدارية العليا في الجماعة، والرجل الثاني في الجماعة بعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد». وأضافت أن «قائمة الموقوفين تتضمن: محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد، عمرو السروي ، محمد عامر، جلال محمود مصطفى، عزت عبد الفتاح و أحمد جاب الله، اثناء تواجدهم في منطقة القاهرة الجديدة».

وأصدر القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت بيانا، أكد فيه قيام السلطات المصرية بالقبض على المرسي، وهو المسؤول الأول عن إعادة بناء الجماعة. واكد في بيان أن «المرسي سعى الى حل الأزمة الداخلية للجماعة، وكان دوره هو إعادة هيكلة الجماعة مرة أخرى».

كما تمكنت حملة أمنية في الفيوم، ليل أول من أمس من ضبط 5 من «الإخوان» وأحيلوا على النيابة. من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة استعادت هيبتها، وبمشيئة الله لن يستطيع أحد المساس بها».

وأشاد، لدى حضوره، أمس، مرحلة الإعداد البدني والمهاري لطلاب أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، «بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة والتي تدل على مستوى متميز من التدريب»، مشيرا إلى أن «هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل جهاز الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أية ظروف».

وشارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى المسبح، وفي الختام تناول طعام الإفطار مع طلبة الكلية.

الراي الكويتية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout