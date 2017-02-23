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جريمة مروعة - قتل والدته وجلس يبكي إلى جانب جثتها... وما أظهره التحقيق لا يُصدّق!

23
FEBRUARY
2017
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تلقت مديرية أمن القليوبية في القاهرة بلاغاً يفيد بإقدام شاب يُدعى أحمد حسين على قتل والدته. وأشارت المعلومات إلى أنّ الشاب وهو محام وجه ضربات إلى رأس والدته ووجهها ورقبتها وهي تؤدي صلاة الفجر. وأضافت أنّه جلس بعد ذلك يبكي إلى جانب جثتها قبل أن يتصل بشقيقه ليخبره بما فعل ويطلب منه أن يسامحه.
 
وعثر رجال الشرطة على القتيلة التي تبلغ الـ80 من عمرها ملقاة على سجادة الصلاة. وأظهرت التحقيقات أن الشاب يعاني من مرض نفسي يسمى الاضطراب الوجداني وأنه يصاب بنوبات صرع يقوم خلالها بسلوك عدواني.
 
وكشفت أنه انفصل عن زوجته وطفليه بسبب مرضه وأقام في منزل والدته. وقد اعترف بارتكاب جريمته مشيراً إلى أنّه قام، من دون وعي، بصفع وركل والدته إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.  وقد تم عرضه على الطبيب النفسي للتأكد من صحة أقواله.  
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