سرقة إحدى سيارات الرئاسة المصرية.. هكذا نجح التشكيل العصابي في الاستيلاء عليها

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هافينغتون بوست عربي -

انشغلت الصحافة المحلية المصرية على مدى الأيام الأخيرة بواقعة سرقة إحدى السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية التي نجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إليها بعد 5 أيام من البحث.

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2017 من القبض على تشكيل عصابي اعتاد سرقة السيارات بالسطو المسلح، وإعادتها إلى مالكيها مقابل مبالغ مالية.

واستولى التشكيل العصابي الخميس الماضي بحسب صحف محلية على سيارتين إحداهما تابعة لرئاسة الجمهورية، بعد تهديد مستقليها بالأسلحة النارية، بطريق ترعة المريوطية بكرداسة..

نصب المتهمون كميناً مرتدين "أقنعة بيضاء" ومستخدمين سيارة دفع رباعي، واعترضوا طريق "عبير إبراهيم محمد"، مديرة الإدارة التعليمية بمصر القديمة، وزوجة مساعد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت شكوى من زوجة اللواء هاني فتحي، مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، قائدة سيارة "تويوتا كرولا" سوداء، تابعة لرئاسة الجمهورية، أكدت تعرضها لعملية سطو مسلح بمنطقة المريوطية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وألقت القبض عليهم واعترفوا بالسرقة وتمت استعادة السيارة التابعة لرئاسة الجمهورية من منطقة القطامية (شرق القاهرة).