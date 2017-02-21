هكذا يتعلَّم.. طفل يحاول التغلب على إعاقته ليواصل الدراسة

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انتشرت على تويتر صورة لطفل مصري فقد يده اليمنى لكنه حاول أن يتغلب على مأساته ويستكمل تعليمه.

الطفل المصري الذي لا يستطيع والده تركيب طرف صناعي له؛ نظرًا لحالته المادية الفقيرة، لجأ إلى تركيب زجاجة مياه غازية فارغة في ذراعه، ووضع في مقدمتها قلماً.

وقال النشطاء الذين تداولوا الصورة على نطاق واسع وسط حالة من الحزن، وتساءل البعض عن بيانات أكثر لهذا الطفل لمساعدته، بينما طلب البعض الاستغاثة بالسفير البريطاني في القاهرة، نظرًا لوجود مستشفى ببريطانيا يتبنى مثل هذه الحالات ويعالجها مجانًا.

(huffpost)