طائرة ركاب تنجو من كارثة بعد اقتحام طائر لقمرة القيادة!

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افاد مراسل "العربية" بالقاهرة أن مصدر مسؤول بشركة "مصر للطيران" أعلن أن الرحلة رقم 392 من طراز "أمبرير E170" القادمة من أسوان إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، قد تعرض زجاجها الأمامي المساعد في قمرة القيادة إلي شرخ نتيجة اصطدام طائر به أثناء تحليقها، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لتحويل مسار الرحلة والهبوط بمطار الأقصر حرصاً على سلامة الركاب والطائرة.

هذا وقد تم إرسال قطعة الغيار البديلة على متن أول رحلة متجهة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار الأقصر لإصلاح العطل الفني.

ومن ناحية أخرى تم تسكين ركاب الرحلة البالغ عددهم 65 راكباً بأحد الفنادق القريبة من مطار الأقصر، لحين إقلاع طائرة بديلة لعودة الركاب إلى مطار القاهرة مساء الجمعة.