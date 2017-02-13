سرّ يُكشف عن معمر القذافي!

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كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي طلب منه المساعدة في بناء نموذج يحاكي دبي في ليبيا.

وقال بن راشد خلال جلسته الحوارية التي عقدت، أمس، ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي: "بعد تخلي ليبيا عن المشروع النووي ورفع الحظر عنها، اتصل بي القذافي وأراد إنشاء مدينة في ليبيا مثل دبي".

وتابع: "بالطبع لا نقول لا لأشقائنا العرب، وأرسلنا وفداً لمتابعة الموضوع، وعرضوا المشروع على الرئيس الراحل القذافي، كان عبارة عن مدينة متكاملة وجامعات ومستشفيات ومدارس وأحياء سكنية متكاملة، وعندما أردنا البدء بالتنفيذ ظهرت الصراعات من "تحت القذافي" وأصبح الجميع يريد حصة منه، ولذلك لم ينفذ المشروع، لكن لو كان نفذ لكانت هناك مدينة اقتصادية لأفريقيا وليبيا، ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل"