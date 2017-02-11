تأخر زوجها عن موعدهما العاطفي.. فالطبيبة أنهت حياتها بطريقة مروّعة!

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أقدمت طبيبة مصرية على الانتحار بقطع شرايين يدها وشنق نفسها في حبل بشقتها وصورت الواقعة وأرسلتها لزوجها على تطبيق المحادثات الفورية "واتساب".

وتلقى مدير أمن القاهرة بلاغاً بانتحار طبيبة بمنطقة المقطم بقطع شرايين يديها ثم شنقت نفسها احتجاجاً على تجاهل زوجها الطبيب عن موعده العاطفي معها لارتباطه بعمل إضافي، في المستشفى الذي يعمل به، بحسب ما قال موقع "العربية نت"، السبت 11 فبراير/شباط 2017.

وإثر الإبلاغ عن الحادث انتقل ضباط مباحث قسم المقطم إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطبيبة مشنوقة بسلك تليفون في غرفتها مع وجود قطع في شرايين يدها، وبسؤال زوجها، قال إنهما تزوّجا منذ 4 أشهر، وكانت قد اتفقت معه على العودة في الثامنة مساء للاحتفال بمناسبة خاصة جداً بينهما، لكنه تأخر في عمله بسبب عمل إضافي، ففوجئ بزوجته ترسل له على الواتساب صورة لها وهي تقطع شرايين يدها.

وفور عودته لمنزله - بحسب ما ذكرت صحيفة المصريون - فوجئ الزوج بزوجته معلقة في سلك تليفون بسقف غرفة النوم جثة هامدة.

وأضاف أن والده ووالدته يقيمان بمدينة العريش بشمال سيناء وأصيب والده منذ أسبوع إثر وقوع انفجار بالمنطقة، مشيراً إلى أنه استضاف والده لحين الاطمئنان على صحته وغادر الوالد والوالدة منذ يومين وكانت زوجته على علاقة طيبة بهما ورحبت بوجودهما، نافياً وجود خلافات بينهم قد تكون دفعتها للانتحار.

وبعد إخطار النيابة، أمرت بدفن الجثة، وبدأت تحقيقاتها في هذه الواقعة الغريبة.