نجاة 356 شخصاً من كارثة جوية على متن طائرة عربية!

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إشتعل احد اطارات طائرة تابعة للخطوط الجوّية العراقيّة، اثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة السبت، قبل ان تتمكّن فرق الاطفاء والانقاذ من السيطرة على الحريق واجلاء الركّاب، من دون وقوع اصابات.



وقالت وكالة الانباء السعوديّة الرسميّة، إن حريقاً محدوداً "اشتعل في احد اطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوّية العراقيّة، قادمة إلى جدة، وذلك بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة".



وأضافت أنّه "خلال عمليّة توقّف الطائرة في الموقف المخصّص لها، ابلغ قائدها عن تصاعد الدخان من الاطار وتمّت مباشرة الحالة والسيطرة على الحريق المحدود من قبل فرق الاطفاء والانقاذ فور توقّفها".



وتمكّنت "فرق متخصّصة من اجلاء الركّاب وعددهم 356 شخصاً، في زمن قياسي من دون اصابات"، وفق الوكالة.



ويُعتبر مطار الملك عبد العزيز محطّة رئيسيّة لملايين المسلمين الذين يزورون المملكة العربيّة السعوديّة لأداء مناسك الحج والعمرة.