محتال.. ادعى أنه قريب الرئيس وهذا ما فعله!

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القت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على شخص ادعى انتماءه لأسرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاستيلاء على مبلغ يقدر بـ56 مليون جنيه كتبرعات من رجل أعمال لصالح مشروعات قومية.

‏‎وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقى "موقع قناة العالم" نسخة منه، أنها تلقت بلاغاً من رجل أعمال يفيد بتردد شخص عليه وادعائه بأنه من أسرة السيسي، وحصل منه على 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع الـ1.5 مليون فدان.

‏‎وقالت الهيئة: ان التحريات تمكنت من تحديد المتهم وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف أشخاص، وتبديد، ورشوة، وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة، واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية.