عارضة أزياء تفضح مدير قناة عربية وتنشر صوراً ورسائل جنسية بينهما!

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اتهمت عارضة الأزياء المغربية والصحفية المتدربة “سلوى بوشعيب”، عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة المغربية “الثانية” سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب. ووفقاً لصحيفة “الصباح” فقد نشرت تلك الفتاة صورا ورسائل متبادلة بينهما على “واتساب” تهدده من خلالها بما أسمته “فضح سلوكياته” معها ومع فتيات أخريات، وبأن تجعل من الموضوع قضية رأي عام. وطالبت في إحدى منشوراتها على “فيسبوك” بأن يوكن مكان “الشيخ” في السجن، كما مع الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا، “لكن يبدو أننا نعيش في غابة”، وفق تعبيرها. وذكرت وسائلُ إعلامٍ مغربيّة أن المدير العام للقناة الثانية “سليم الشيخ” تقدم رسميا بشكوى الى وكيل الملك ضد “بوشعيب”، على خلفية اتهامات وجهتها له بالتحرش والابتزاز.

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