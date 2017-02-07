حاول الانتحار حرقا داخل الحرم المكي

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أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر بالشرطة السعودية بأن رجلا حاول إشعال النار في نفسه بالبنزين داخل الحرم المكي في وقت متأخر من مساء الاثنين، ولكن أُلقي القبض عليه قبل أن يفعل ذلك.

وكان فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر رجلا، دون تحديد جنسيته، يقتاده معتمرون وحراس بعيدا عن الكعبة، وقد تم تحويله إلى التحقيق.

وقالت شرطة أمن الحرم المكي في بيان إن تصرفاته تشير إلى أنه مريض نفسيا دون ذكر تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها.

وأوضحت الشرطة أن الرجل في الأربعينبات من عمره.

من جانبها، ذكرت هيئة كبار العلماء السعودية أن "أمن الحرم المكي لا يمكن أن يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات".