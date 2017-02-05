بالفيديو: داعية سلفي يطالب بـ "ضرب عنق" مخرجة عربية !

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طالب الداعية المصري محمود عامر بـ “ضرب عنق” المخرجة إيناس الدغيدي بعد زعمها بأن الشذوذ الجنسي من الإسلام والقول بأن “الولدان المخلدون” سيكونوا مكافأة للمؤمنين لممارسة اللواط معهم.



وقال محمود عامر في مداخلة مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي المصري محمد موسى "إذا كان عقلها حاضر وليس بها أي مس جني أو مس نفسي، وتدعي أن الإسلام لا يحرم الشذوذ الجنسي فيجب استتابتها".



وأكد أن الولدان المخلدون دورهم في الجنة خدمة المسلمين الأتقياء وليس ما قالته الدغيدي تحت أي ظرف. وفي نفس السياق طالب المحامي نبيه الوحش بضرورة جلد الدغيدي مؤكدًا أنه حصل على حكم قضائي بجلدها منذ 15 سنة لكن الداخلية لم تنفذه حتى الآن.