في الامارات.. قتل إبن شقيقه بالساطور أثناء نومه!

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لها - وجهت النيابة العامة في مدينة العين، تهمة القتل لمقيم آسيوي، انهال على ابن شقيقه طعنا بالساطور أثناء نومه ليفارق الحياة على الفور، وأصاب الابن الآخر بجروح بليغة.

وفي التفاصيل، قالت النيابة إن الجاني توجه إلى المزرعة التي يعمل فيها أخوه في إحدى مناطق مدينة العين، وذهب إلى غرفة الشقيقين اللذين كانا يغرقان في نوم عميق، وقتل الأول (34 عاما)، وأصاب الآخر (35 عاما)، بواسطة الساطور، إصابات حرجة.

وأضافت أنه وبمجرد سماع الأب للصراخ الدائر في غرفة نجليه، توجّه فوراً ليتفاجأ بوجود شقيقه، الذي ترك ابن أخيه، وسارع لقتل شقيقه (55 عاماً) إلا أنه هرب ولم يتمكن من اللحاق به.

واستنجد الأب بصديق، يقطن في منزل بالقرب من المزرعة التي يعمل بها. ولم تذكر النيابة دوافع ارتكاب الجريمة وأسبابها.