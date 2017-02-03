الشرطة الألمانية تدرب 45 عسكرية سعودية في حرس الحدود

A + A -

أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن أكثر من 45 عسكرية تلقين دورات تدريبية مع الشرطة الاتحادية الألمانية وذلك وفق اتفاقية عقدتها وزارة الداخلية مع ألمانيا، وستلتحق بقية العسكريات في حرس الحدود في الدورة ذاتها التي انتهت منها ثلاث دورات سابقة، تمكنت خلالها العسكريات من أداء مهارات التأمين والحماية الشخصية، والاستيقاف والتحقيق المبدئي، والتحقّق من الشخصية، والقبض والتفتيش، ونقل الموقوفات، ومصادرة المقبوضات. وبيّنت مصادر في حرس الحدود أنه في ظل التعاون الأمني المشترك ضمن خطة التدريب العملياتي مع الشرطة الاتحادية الألمانية بموجب الاتفاقية

الموقعة بين وزارتي الداخلية بالمملكة وألمانيا، عقدت أخيراً لمدة أسبوع بالرياض دورة (التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود) ضمت (١٦) متدربة وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات (التأمين والحماية الشخصية، والاستيقاف، وغير ذلك من المهارات)، بهدف تطوير وتدريب العنصر النسائي في حرس الحدود.

يذكر أن التدريب في حرس الحدود يحظى باهتمام ودعم لا محدود من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة من المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وتوفير كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة لتطوير العملية التدريبية في قطاع حرس الحدود ضمن برامج وخطط مستقبلية تشمل كافة التخصصات وتلبي الحاجات التدريبية المطلوبة لجميع منسوبي الجهاز من عسكريين وعسكريات ومدنيين.