وزير من الأسرة الحاكمة يواجه طرح الثقة بمجلس الأمة الكويتي.. هكذا "أضر" بلاده

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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أعضاء بمجلس الأمة تقدموا، أمس الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2017، بطلب لطرح الثقة عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، بعد استجوابه بسبب إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دولياً منذ 15 شهراً.

وقالت الوكالة في بيانٍ، إن الشيخ سلمان الحمود الصباح -وهو عضو بالأسرة الحاكمة- سيواجه تصويتاً على الثقة في الثامن من فبراير/ شباط، بعدما اتهمه أعضاء بمجلس النواب بأنه "لم يلتزم بالإجراءات والقوانين الأولمبية الدولية التي وقعت عليها البلاد، وتسبب بشكل مباشر بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دولياً".

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية النشاط الرياضي بالكويت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، متهمة الحكومة بالتدخل في اللجنة الأولمبية الكويتية.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نشاط اتحاد كرة القدم الكويتي الصيف الماضي، بسبب تدخل حكومي مزعوم في إدارة الاتحاد المحلي.

كان الشيخ سلمان قال في يونيو/ حزيران، إن الكويت ستقاضي اللجنة الأولمبية الدولية أمام المحاكم السويسرية، وستطلب تعويضات مليار دولار عن أضرار لحقت بالبلاد جراء إيقاف النشاط الأولمبي، الذي وصفه بأنه قرار غير مبرر.