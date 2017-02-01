living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"علم والدي أنه سيموت فأعطاني الأدلة".. الليبي ابن منفذ تفجيرات لوكربي يتحدى اسكتلندا بمستندات تبرئ أباه

1
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هافينغتون بوست عربي -
أقام نجل الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المتهم بتفجيرات لوكيربي دعوى استئناف جديدة لتبرئة والده وأعلن أن "العالم سيعرف أنه بريء".
 
وأُدين عبد الباسط المقرحي عام 2001 بزرع القنبلة التي أدت إلى انفجار طائرة بانام الجامبو، فوق جنوب اسكتلندا عام 1988، التي أودت بحياة 270 راكباً، في أسوأ حادثة قتل جماعي في بريطانيا على الإطلاق.
 
يطالب ابنه الآن، مدعوماً بعائلته، والأقارب البريطانيين للذين قضوا في ذلك الحادث المأساوي، السلطات الاسكتلندية بالإفصاح عن وقائع إساءة تطبيق أحكام العدالة.
 
سوف يقدم نجل الرجل المعروف بمفجر لوكربي خلال أسابيع ملفاً يحتوي على مستندات وأدلة جديدة، إلى لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية SCCRC، وقال: "نحن كعائلة نعتقد أن أبي بريء، فقد علم والدي أنه سيموت يوماً ما، لذلك أعطانا كافة الأدلة لقضيته، وهي معي الآن".
 
وأضاف أن "هناك ظلماً بيناً، لأن هناك أدلة جديدة لم تُسلم للقضاء الاسكتلندي، أو لأي مكان آخر، أريد فتح القضية مرة أخرى، ونحن على أتم استعداد لتقديم كافة الأدلة الجديدة من البداية حتى النهاية، وسوف يعرف العالم أن أبي بريء".
 
وصرح قائلاً "أريد أن أقول لضحايا تلك المأساة، ولسكان مدينة لوكربي، إنني أود أن تمنحوه فرصة، وسوف تعرفون الحقيقة". وأكد "الأدلة التي ستقدم إلى المحكمة ستظهر براءة والدي".
 
أضاف نجل المقرحي، أن القضية سيعاد فتحها "قريباً جداً" بعد أن أُدين المقرحي بالتفجير، قضى فترة عقوبته في السجون الاسكتلندية.
 
وعلى الرغم من دلائل براءته الواضحة التي قدمتها له لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية SCCRC، تنازل المقرحي -الذي شُخصت إصابته بالسرطان بأنها يُستبعد الشفاء منه- عن استئنافه، وبعد ذلك بوقت قصير أطلق سراحه بشكل مثير للجدل بناءً على أسباب صحية، ومن ثم نُقل جواً إلى وطنه الأم ليبيا، حيث مات في مايو/ أيار عام 2012.
 
حاول بعض النشطاء، ومن بينهم دكتور جيم سواير -الذي كانت ابنته فلورا ضمن الركاب الذين قُتلوا في انفجار طائرة بانام- إقناع لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية SCCRC بإعادة فتح القضية، في محاولة لإسقاط التهمة عن المقرحي بعد وفاته.
 
إلا أن لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية SCCRC قضت بإمكانية إعادة النظر في القضية مرة أخرى، فقط في حالة ما إذا أصبحت عائلة المقرحي أحد الأطراف الرسمية في إجراءات الاستئناف، وهو ما يحدث الآن بالفعل، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة Scottish Mail يوم الأحد.
 
ذهب عامر أنور المحامي الاسكتلندي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى زيوريخ برفقة دكتور سواير للقاء علي، نجل المقرحي، وعائشة أرملته، لجمع الوثائق المتعلقة بالاستئناف، وبحالة المقرحي.
 
صرَّح أنور الليلة الماضية في معرض حديثه عن القضية، قائلاً فقط إنها كانت في "مرحلة حرجة".
 
إلا أن الدكتور سواير أكد أن القضية تسير قدماً، إذ قال "لقد بدأت أعتقد أنه بحلول الذكرى الثلاثين في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018 سنكون بالفعل أحرزنا تقدماً، أعتقد بالفعل أن النظام القضائي لن يكون لديه مكان للاختباء، بعدما أصبح بمقدور عائلة عبدالباسط إثبات أنه كان على متن الطائرة".
 
وأضاف: "لا يمكن للجنة العودة إلى النتائج التي توصلت إليها قبل عقد من الزمان، التي قد تعتبر سوء تطبيق لأحكام العدالة، بالإضافة لوجود سيل من المعلومات القضائية القطعية الجديدة، التي نحيت جانباً منذ عشرة أعوام، من شأنها أن تقلب القضية رأساً على عقب".
 
قال خالد النجل الأكبر للمقرحي "أعلم يقيناً أن الحقيقة ستظهر يوماً ما، فقد كانت آخر كلمات والدي، أن الله سوف يظهر الحقيقة".
 
انفجرت بانام 103 فوق لوكربي في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، مخلفةً 259 قتيلاً على متنها، بالإضافة إلى 11 شخصاً من المدينة.
 
اشتبه في البداية في احتمال قيام بعض الفلسطينيين لصالح إيران بإسقاط الطائرة، ثأراً لإسقاط الولايات المتحدة لطائرة إيرباص إيرانية، إلا أن أنظار المحققين تحولت لاحقاً إلى ليبيا، وبالأخص تجاه المقرحي عميل الاستخبارات السابق، وزميله بالخطوط الجوية العربية الليبية، الأمين خليفة فحيمة.
 
سلم الدكتاتور الليبي معمر القذافي المتهمين عام 1999 للمحاكمة وفقاً للقانون الاسكتلندي، إلى محكمة خاصة في القاعدة الأميركية السابقة في كامب زيست، في هولندا.
 
برأ ثلاثة قضاة دون هيئة محلفين ساحةَ فحيمة في يناير/ كانون الثاني من عام 2001، بينما أدانوا المقرحي بالقتل الجماعي.
 
أدارت الشرطة الاسكتلندية أيضاً تحقيقاً على مدار الثلاث سنوات الماضية في عملية ساندوود، في ظل مزاعم تشير إلى أن بعض مسؤولي التاج، وضباط شرطة، وخبراء شهود قد اتخذوا إجراءات غير قانونية لإلصاق التهمة بالمقرحي.
 
قالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية SCCRC يوم أمس "لم يُقدم لنا طلب رسمي لهذه القضية حتى الآن"، بينما قال مكتب التاج، إن تقدم بالأوراق لن يُصرح بأي تعليق.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout