الكويت تقر ميزانية تتضمن عجزا ضخما للسنة الثالثة على التوالي والسبب...

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أعلنت الكويت الاثنين ان ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع اسعار النفط.

وقال وزير المالية انس الصالح للصحافيين ان اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل يبلغ 13,3 مليار دينار (43,6 مليار دولار) واجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار (65,2 مليار دولار) مما يخلف عجزا ماليا قدره 6,6 مليار دينار مليار دينار (21،6 مليار دولار).

واوضح ان هذه الارقام وضعت على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.