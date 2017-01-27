بعد يوم شاق من العمل.. توفي الإعلامي فجأة!

A + A -

توفي شيخنا ولد محمد الأمين، الصحافي الموريتاني في قناة الجزيرة ، بمطار بانغول في غامبيا، بعد أن كان ضمن فريق يشارك في تغطية وصول الرئيس الغامبي آداما بارو الذي عاد إلى بلاده بعد تنحي الرئيس السابق يحيى جامع.



وقالت مصادر مطلعة إن المراسل توفي بسكتة قلبية بعد يوم شاق من العمل ليلة أمس، وقد شعر بآلام حادة في صدره في مطار بانغول وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله.



وعمل الصحافي شيخنا ولد محمد الأمين مراسلاً لموقع "الجزيرة نت" في مكتبها بنواكشوط، وكان قد وصل الأسبوع الماضي إلى العاصمة الغامبية بانغول لتغطية الأزمة الغامبية. غطى خلال السنوات الماضية مختلف الأحداث في غرب أفريقيا، خصوصاً في كل من موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا. كما عمل في الوكالة الموريتانية للأنباء وفي مقر "الجزيرة" في الدوحة.



(العربي الجديد)