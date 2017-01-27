الجزائر تنحاز للأسد وتعتبر سقوط حلب "هزيمة للإرهاب"

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وصفت الجزائر على لسان وزير خارجيتها سقوط حلب السورية بأنه "هزيمة للإرهاب"، وهو ما اعتبره المراقبون أول اصطفاف واضح وصريح للجزائر إلى جانب الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الحرب السورية.

أشاد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بانتصار نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي نجح في "استعادة سيادته واستعادة المدينة (حلب)".

وجوابا عن سؤال حول تقرير أصدره أحد مراكز الدراسات البلجيكية حذر فيه أوروبا من انفجار اجتماعي محتمل في الجزائر على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تجتازها البلاد، وقارن ذلك مع ما وصلت إليه الأوضاع في حلب، قال الوزير الجزائري "إن أصحاب هذا التقرير راهنوا على انتصار الإرهاب في هذه المدينة (حلب) وغيرها".

وأضاف "أمام انهزام الإرهاب في حلب، هم يعتقدون أن بإمكانهم إسقاط تخيلاتهم على الجزائر".

وتعليقا على موقف العمامرة، اعتبر موقع TSA (كل شيء عن الجزائر) اليوم (الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن هذه أول مرة تنحاز فيها الجزائر بهذا الوضوح إلى جانب بشار الأسد، وهي التي التزمت دائما نوعا من الحياد، اعتمادا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف الموقع مستغربا موقف العمامرة، مشيرا إلى أن الأخير يعلم جيدا الظروف التي "حُررت" فيها حلب وطبيعة "الإرهاب الذي هُزم" والتكلفة الإنسانية الباهظة لكل ذلك.