توفي على الطريق أثناء عودته ووالده من المستشفى الذي رفض علاجه! ماذا قال قبل وفاته؟

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تُوفي المغرد السعودي الشهير حمزة إسكندر على الطريق أثناء عودته ووالده من المستشفى الذي رفض علاجه، وذلك بعد 10 ساعات من نشره تغريدتين عبر حسابه في "تويتر"، وصف فيهما معاناته من المرض.



وقال إسكندر في التغريدة الأولى: "‏الطوارئ في مستشفى فيصل التخصصي وضعها مؤسف جداً وللأسف في كل مرة". وقال في الأخرى: "ربنا يشفينا".



وما إن اعلن خبر وفاته حتى ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بآلاف التغريدات التي عبر من خلالها المغردون عن حزنهم العميق، وصادق مشاعرهم ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة.

تجدر الإشارة الى أن معاناة حمزة إسكندر من مرض السرطان استمرت 5 سنوات، إذ كانت بداية المرض بظهور أعراض التعب عليه، وتم تشخيص حالته بقرحة في المريء، واستمر في تلقي العلاج وفق هذا التشخيص الخاطئ لمدة 5 أشهر، بعدها قرر السفر إلى أمريكا لإكمال علاجه، وتبين هناك أنه مصاب بالسرطان من الدرجة الثالثة، واستطاع حمزة أن يتخطى مرحلة الصدمة والحزن بدعم وتشجيع من أسرته ليجعل من تجربته مع المرض قصة تحدٍّ وكفاحٍ، حيث بدأ حمزة حملته "أنا أحارب السرطان بابتسامتي" وتحول إلى قائد محاربي السرطان ليبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم حتى تحول إلى مصدر سعادة لهم.



وإضافة إلى إصابته بالسرطان كان حمزة يعاني من عيب خلقي في القلب، حيث إن قلبه كان مقلوباً للأسفل، وقد خضع لأول عملية جراحية في عمر 6 سنوات، واستمر في إجراء العمليات والمناظير حتى عمر 12 سنة.

(سيدتي)